Na twee maanden thuiszitten mogen Bredase leerlingen eindelijk weer naar school

BREDA - Na bijna twee maanden thuiszitten mogen vandaag de eerste Bredase kinderen weer naar school. Vandaag openen de basisscholen weer hun deuren voor de helft van de leerlingen.

Kinderen op fietsjes naast hun ouders, lopend met een rugzakje of op de achterbank van de auto. Het is een normaal beeld in Breda 's ochtends om iets voor half negen. Maar de afgelopen twee maanden was 'normale' beeld nergens meer te zien in de Bredase straten. Tot vandaag. Vandaag openen basisscholen eindelijk weer de deuren.

Halve tijd

Bij basisschool de Tweesprong in Heusdenhout werden de leerlingen vanochtend warm onthaald. Al weken prijkt er in grote letter 'Lieve kinderen wij missen jullie' op de school. De blijdschap over het feit dat de school vanochtend eindelijk weer open mocht mocht was bij zowel leraren als leerlingen dan ook duidelijk groot.

Basisscholen gaan nog niet voltijd open. Leerlingen krijgen in principe allemaal de helft van de tijd les, wat neerkomt op zo'n 2,5e dag. Het kabinet spoorde scholen aan om leerlingen wel hele dagen te laten komen, en niet vijf halve dagen. Veel scholen hebben daar gehoor aan gegeven, maar niet allemaal. Naast dat de scholen vandaag open gaan, opent ook de kinderopvang weer de deuren voor alle kinderen. Tot vandaag mocht de kinderopvang alleen kinderen opvangen van ouders in vitale beroepen. Bij Kober kinderopvang zijn ze erg blij met de versoepelingen. "We zijn blij dat we weer open zijn voor alle kinderen. We hopen op een mooie dag zodat we samen buiten kunnen spelen!"