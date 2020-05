Een trieste mijlpaal: 100e coronapatiënt overleden in Amphia ziekenhuis

BREDA - In het Amphia ziekenhuis in Breda is de honderdste patiënt overleden aan het coronavirus. Dat heeft het ziekenhuis vanochtend laten weten in haar dagelijkse update.

Het is een trieste mijlpaal: in het Amphia ziekenhuis in Breda zijn sinds vandaag officieel honderd mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat daarbij om patiënten uit de gehele regio. Het RIVM houdt ook bij hoeveel inwoners er per gemeente zijn gestorven aan de gevolgen van het virus. Volgens het RIVM gaat het in Breda momenteel om zestig bevestigde sterfgevallen.

Amphia

In het Amphia ziekenhuis worden momenteel nog 17 patiënten die besmet zijn met Covid-19 verzorgd. Daarvan liggen er zeven op de intensive care.

Landelijk zijn er tot nu tot 42627 mensen positief getest op het coronavirus. Dat aantal zal komende weken waarschijnlijk toenemen, omdat steeds meer mensen getest kunnen worden. Er werden in totaal 11307 mensen opgenomen in het ziekenhuis en er overleden 5440 Nederlanders aan het virus.