Bredase Wilko start zoektocht naar biologische vader: oproep al 2000 keer gedeeld

BREDA - Wilko Vermue kent zijn biologische vader niet. Dit weekend trok hij de stoute schoenen aan, en deelde hij op Facebook alle informatie die hij heeft over zijn vader in de hoop dat het tot tips leidt. Die oproep werd inmiddels al ruim tweeduizend keer gedeeld.

Wilko Vermue, wiens geboortenaam Jean-Pierre is, heeft zijn vader nooit gekend. Hij werd verwerkt op een vakantie in het Zeeuwse Cadzand, en zijn biologische vader is nooit op de hoogte geweest van de geboorte van zijn zoon. "Nu vanwege de Corona-crisis veel mensen aan huis gebonden zijn en sociale media vaker bekeken wordt, wil ik graag nog een (laatste) oproep doen om mijn biologische vader te vinden", legt Wilko in het Facebook-bericht dat hij zaterdag plaatste uit. Daarbij riep hij mensen op om het te delen. En dat werd massaal gedaan.

Vermue is specifiek op zoek naar mensen uit Bavel of het Ginneken. Daar komt zijn vader namelijk waarschijnlijk vandaan. De vader van Wilko is een man die geboren is in 1944 of 1945, en nu dus 74 of 75 jaar is. Zijn vader was in juli 1967 op vakantie in het Zeeuwse Cadzand bij camping Welgelegen. Op die vakantie ontmoette hij het Zeeuwse meisje Geert/Trudie, de moeder van Wilko. Mogelijk heeft de naam van de man een link met de naam jean-Pierre, dat is namelijk de geboortenaam van Wilko.

Bij het bericht deelde Wilko een foto van zichzelf nu, en van zichzelf toen hij 22 was. Dat is namelijk hoe oud zijn vader was toen hij hem verwerkte. Heb je meer informatie over deze man? Neem dan contact op met Wilko.