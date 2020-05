Harde wind zorgt voor schade in Breda: Nieuwe Haagdijk tijdelijk afgesloten

BREDA - Het waait vandaag flink in Breda. De krachtige noordoostenwind is fris en zorgt op sommige plekken in de stad voor problemen. Zo waaide aan de Nieuwe Haagdijk een raam kapot.

Een openstaand raam van een bovenwoning aan de Nieuwe Haagdijk zorgde vanmiddag voor problemen. Door de harde wind waaide het kapot, waardoor er glas naar beneden viel. De brandweer kwam ter plaatse met een hoogwerker om het restant van het raam te verwijderen. Ook werd het glas dat naar beneden was gevallen geruimd. De straat was daardoor tijdelijk afgesloten.

Het KNMI heeft vandaag geen officiële waarschuwingen gedaan. Wel is de wind erg krachtig. Dat blijft nog de gehele middag zo. Vanavond zal de noordenwind geleidelijk in kracht afnemen. Dan verdwijnen ook de windstoten.