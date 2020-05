Vier rijbewijzen in beslag genomen bij wegwerkzaamheden A16

BREDA - Vier automobilisten hebben in de nacht van maandag op dinsdag hun rijbewijs moeten inleveren bij een controle op de A16. Daar waren op dat moment wegwerkzaamheden bezig. Daarom mocht verkeer er maximaal 70 kilometer per uur rijden. De vier automobilisten reden meer dan 50 kilometer per uur te hard.

Vannacht werden er werkzaamheden uitgevoerd aan de A16 bij Breda. Eén rijstrook was daarom afgesloten, en bij de andere twee was de maximumsnelheid verlaagd naar 70 kilometer per uur. Dat werd aangegeven op de matrixborden.

Acht automobilisten werden door de politie bekeurd omdat ze meer dan tientallen kilometers per uur te hard reden. Daarbij overschreden vier automobilisten zelfs de grens van meer dan 50 kilometer per uur te hard rijden. Eén van hen reed maar liefst 148 kilometer per uur. De rijbewijzen van de vier bestuurders zijn ingevorderd. Eén bestuurder is aangemeld voor een cursus educatie en gedrag, omdat hij niet wist hoe de matrixborden werkten.

Naast de vier bestuurders van wie de rijbewijzen zijn ingevorderd, kregen er ook nog vier bestuurders een flinke boete omdat ze net onder de invorderingsgrens bleven. Zij reden 48 en 49 kilometer per uur te hard.