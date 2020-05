Eén dader van vernielingen tijdens oudejaarsavond opgepakt, andere acht nog zoek

BREDA - Eén van de daders die tijdens oud en nieuw een spoor van vernieling achterliet in de wijk Hoge Vucht is dinsdag opgepakt. Dat meldt Opsporing Verzocht. De politie is nog op zoek naar de andere acht.

Dinsdagavond toonde Opsporing Verzocht beelden van de zeer onrustige jaarwisseling in Hoge Vucht. De politie is namelijk nog op zoek naar acht van de negen daders die zich ernstig misdroegen tijdens oud en nieuw. In de uitzending worden camerabeelden getoond waarop de negen jongeren te zien zijn. De een is zichtbaarder dan de ander. Op de beelden is onder andere te zien hoe de groep de deuren van bergingen van het appartementencomplex aan de Wensel Cobergherstraat opentrapt en hoe zij een molotov cocktail naar de ME gooien.

Inmiddels is één van de verdachten opgepakt. De politie roept getuigen op om de andere acht mannen te vinden. Iedereen die foto's of video's gemaakt heeft in Hoge Vucht tijdens oudejaarsavond wordt opgeroepen deze te delen. Ook wordt gevraagd of iemand één van de mannen kent. Tips kunnen via de site van Opsporing Verzocht of telefonisch (anoniem) doorgegeven worden.

De tekst gaat verder onder de video.





Grimmige sfeer

Tijdens de jaarwisseling vond er in de wijk Hoge Vucht een reeks van vernielingen plaats. Een negental jongeren plunderde bergingen van een appartementencomplex aan de Wensel Cobergherstraat. De buitgemaakte spullen staken zij in de fik. Ook sloopte de groep een mobiele camera en bushokjes. Op een voorbij rijdende bus werd een vuurwerkpijl afgestoken, waardoor de ruiten sneuvelde. Gelukkig raakte daarbij niemand gewond, maar het scheelde niet veel. Dienders vonden de sfeer in de wijk zo dreigend dat de ME ingeschakeld werd. Ook zij werden bekogeld met onder andere molotov cocktails. De totale schade ligt tussen de 500.000 euro en één miljoen euro.

Burgemeester Paul Depla noemde de vernielingen destijds 'te gek voor woorden'. Hij wil daarom mogelijk aankomende oud en nieuw een vuurwerkverbod instellen in Hoge Vucht.