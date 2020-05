Bredase Sehraz (16) staat na ic-opname weer in de kapperszaak

BREDA - De Bredase jongen Sehraz was op een gegeven moment één van de bekendste coronapatiënten van Nederland. De 16-jarige jongen lag tien dagen op de intensive care nadat hij besmet raakte met het virus. Maar inmiddels gaat het weer goed met hem. Sinds gisteren is hij weer aan de slag gegaan in de kapperszaak van de familie.

Aan het radioprogramma Nieuws en Co vertelde Sehraz over zijn herstel. Aangezien de kapperszaken sinds 11 mei weer de deuren mogen openen, is ook Sehraz weer aan het werk gegaan. "Ik ben lekker bezig en het gaat goed", vertelt hij in het programma. Het is er erg druk met klanten die graag weer een knipbeurt willen. "Maar ik werk wel nog maar halve dagen. Anders houd ik het niet vol."

Met de klanten op zijn kappersstoel praat Sehraz regelmatig over wat hij heeft mee gemaakt. "Veel mensen vragen er wel naar. Ze willen weten hoe het was natuurlijk." Sehraz lag tien dagen lang in coma op de IC. Dat terwijl op dat moment veel Nederlanders dachten dat eigenlijk alleen ouderen en kwetsbare mensen geraakt werden door het virus. De familie van Sehraz waarschuwde via de media dan ook uitgebreid voor de gevaren van het virus.

In principe zal Sehraz zo'n zes maanden moeten revalideren. Maar volgens de Bredase tiener gaat het al erg goed. "Ik ben jong, daardoor herstel ik snel." Na zijn tijd op de IC besloot de tiener samen met zijn broer ook iets terug te doen voor de maatschappij. Hij startte een crowdfunding, waarmee hij geld op wil halen voor zorgverleners en mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarbij richten zij zich ook op mensen in het buitenland, waar de voorzieningen niet zo goed zijn als in Nederland. Met de actie haalden de broers inmiddels een paar duizend euro op.