Onduidelijkheid voor kermisexploitanten: 'Schouder aan schouder bij de botsauto's gaat niet kunnen'

BREDA - Veel ondernemers hebben vorige week eindelijk weer perspectief gekregen. Maar voor kermisexploitanten blijft de situatie vaag. Kermissen zijn vergunningsplichtige evenementen en daarmee dus tot 1 september verboden. Wat er na 1 september gaat gebeuren, weten ze niet. Burgemeester Depla hoopt dat de exploitanten op goede steun van de overheid kunnen rekenen.

Vorige week bood het kabinet veel ondernemers perspectief. Zo mochten contactberoepen maandag weer van start gaan. Restaurants dat ze per 1 juni weer 30 mensen mogen bedienen. Campings weten dat ze op 1 juli hun faciliteiten zoals toiletruimtes weer mogen openen. En casino's weten dat ze op 1 september de deuren weer mogen openen. Uiteraard hangen al die data wel samen met hoe de besmettingsgraad van het virus zich ontwikkeld en hoe de situatie op de IC's is. Maar alsnog biedt het de ondernemers wel perspectief. En dat is wat kermisexploitanten missen.

Vergunning

Kermissen zijn vergunningsplichtige evenementen. Dat betekent dat ze tot 1 september verboden zijn. En mogelijk zullen grote evenementen met een landelijke uitstraling zelfs verboden blijven tot er een vaccin is voor het coronavirus. Burgemeester Depla begrijpt dan ook de zorgen van de exploitanten, legt hij uit in een live-sessie op facebook.

"De klassieke kermis kan niet meer gemakkelijk. Want je kunt niet meer schouders aan schouders bij de botsauto's staan." Maar een oplossing voor de exploitanten kan de burgemeester niet bieden. "De overheid moet goed nadenken over de steun. Want het is zonde als de kermisexploitanten failliet gaan, terwijl ze er niets aan kunnen doen."