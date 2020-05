Susanne deed een noodkreet voor sportscholen: 'We willen heel graag open'

BREDA - Voor veel ondernemers en inwoners had premier Rutte vorige week goed nieuws. Maar voor sportschoolhouders was het juist een bittere pil. Zij moeten mogelijk nog tot 1 september dicht blijven. Daarom deden veel sportscholen, zoals Snap Fitness Breda, een noodkreet.

Susanne Vermeeren, van Snap Fitness Breda, was erg teleurgesteld na het horen van de persconferentie van Rutte. Haar eerste reactie was het plaatsen van een noodoproep. "Ik heb veel reacties gekregen op de oproep en hij is erg vaak gedeeld", laat Vermeeren weten. "De reactie die wij vooral kregen was onbegrip."

Gisteren voerde minister Van Rijn van Medische Zorg een gesprek met de sector. Volgens hem is het 'onwaarschijnlijk' dat fitnessclubs op 1 juni hun deuren weer kunnen openen. Hij wees erop dat het kabinet behoedzaam te werk wil gaan bij het 'van het slot halen' van de samenleving. "Niet alles kan tegelijk."

Dit nieuws zorgde opnieuw voor teleurstelling bij Susanne. "Het ziet er niet naar uit dat er de komende periode iets gaat veranderen", zegt ze. "En dat terwijl wij denken dat we gewoon open zouden kunnen. We zijn goed voorbereid, net zoals de kappers en schoonheidsspecialisten." Vooral de onzekerheid is volgens Vermeeren erg slopend. "Het blijft onduidelijk. We weten nog steeds niet wat nou écht de reden is dat we niet open mogen."

Buiten sporten

Wat het kabinet wél toestaat is buiten sporten. Maar dit mag dan enkel gebeuren op het eigen terrein van de sportclubs. "Dat is voor sommige scholen erg fijn, maar wij bij Snap Fitness Breda hebben geen eigen terrein. Dus dat wordt al lastiger", vertelt ze. "We hebben nu de vraag bij de gemeente liggen of we ons (gedeelde) parkeerdek mogen gebruiken als 'sportschool'." Deze week verwacht Susanne een reactie van de gemeente. "We hopen natuurlijk dat het mag, maar er zitten wel een hoop haken en ogen aan buiten sporten", laat ze weten. "Zo is er natuurlijk veel minder plek en moeten de apparaten iedere dag naar boven en beneden worden gesjouwd." Ook de weersomstandigheden kunnen roet in het eten gooien voor het buiten sporten. "Als het regent hebben we al een probleem", zegt Vermeeren. "Daarom gaan we zodra we akkoord hebben ook kijken voor een tent."

Moeilijke tijd

Voor sportschoolhouders is het een erg moeilijke tijd en het ziet er naar uit dat dat voorlopig nog wel even zo blijft. "Mochten er versoepelingen komen, dan blijft het ook nog moeilijk", geeft Susanne aan. "We merken dat er na iedere persconferentie steeds weer mensen hun abonnement opzeggen. Daar komt ook nog bij dat wanneer de Snap Fitness weer open zou mogen er 24 uur per dag bewaking in de gym moet staan om te kijken of mensen zich aan de regels houden. Dat kost allemaal extra geld."

Ondanks alles probeert Susanne toch positief te blijven. "We willen heel graag en we zijn er klaar voor", zegt ze enthousiast. "We zijn bang dat we 1 juni niet gaan halen, maar ik denk en hoop dat het wel eerder dan september wordt. Tot die tijd proberen we er maar het beste van te maken. Zodra Gemeente Breda groen licht geeft starten we in ieder geval met buiten sporten."