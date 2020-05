Een protestmars met veel lawaai: Zandberg komt in verzet tegen betaald parkeren

BREDA - De wijk Zandberg gaat actievoeren. De bewoners zijn het niet eens met het plan van de gemeente om betaald parkeren in te voeren in hun wijk. Zij voelen zich echter niet gehoord door het college. Daarom houden ze 28 mei een protestmars, waarbij ze veel lawaai willen gaan maken.

Het voornemen van de gemeente om betaald parkeren in te voeren in de wijk Zandberg kan rekenen op veel discussie. De gemeente wil dat invoeren als oplossing voor de parkeerdruk in de wijk. Maar 165 wijkbewoners ondertekenden een verzoek om het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten, omdat zij zich niet kunnen vinden in het plan. En nu zij zich niet gehoord voelen, hebben ze een protestmars gepland.

Op 28 mei gaan ze om 19.00 uur in een optocht naar het stadhuis lopen. "We zullen daarbij zoveel mogelijk lawaai maken. We willen immers gehoord worden", laat woordvoerder van de tegenstanders van het betaald parkeren Peter Elbertse weten.

Eisen

De inwoners hebben een aantal eisen. Zo willen ze dat alternatieven die zij aandragen worden onderzocht door de gemeente. Ook willen ze dat er een draagvlakonderzoek wordt gedaan in de wijk. Verder willen ze uiteraard dat het besluit om het betaald parkeren in te voeren van tafel gaat.

De wijkbewoners houden bij de protestmars rekening met de 1,5e meter afstand die gehouden moet worden.