Nieuw platform moet Bredase brouwerijen steuntje in rug geven

BREDA - Bierbrouwers kunnen in deze tijd wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom is er een online platform gelanceerd waarop bezoekers gemakkelijk een bestelling kunnen plaatsen. Ook drie brouwerijen uit Breda doen mee.

Veel brouwerijen hebben op dit moment het water aan de lippen staan. Daarom lanceerden Eve Maessen en Casper Houdé een website waarop bezoekers gemakkelijk bier kunnen bestellen bij hun lokale brouwerij. Dit om de biermakers een steuntje in de rug te geven.

Met een team van 4 vrijwilligers probeert #steundebrouwers brouwerijen te helpen door ze samen te brengen op één platform. Bezoekers kunnen op een mooi overzichtelijk platform, een bestelling plaatsen bij de lokale brouwers of verkennen door het land en helpen hen zo door de financieel moeilijke tijden heen.Tot nu toe staan er meer dan 90 brouwerijen aangesloten op de website. Ook drie Bredase brouwerijen doen mee aan het initiatief: Frontaal, De Beyerd en Brouwerij Bliksem.