Ook Stedelijk Museum 1 juni weer open: 'We zijn achter de schermen druk bezig'

BREDA - Na wekenlang dicht te zijn geweest, opent ook het Stedelijk Museum Breda 1 juni weer de deuren. Goed nieuws, voor kunstliefhebbers. Maar er zullen wel strenge regels gelden.

Culturele instellingen, waaronder musea, mogen per 1 juni hun deuren openen. Bezoekers moeten voorafgaand aan hun bezoek wel een kaartje kopen. Zo kan er gemakkelijker 1,5 meter afstand gehouden worden. Ook mag maar een aantal bezoekers tegelijkertijd naar binnen.

"Wij zijn achter de schermen al druk bezig om alles in te richten voor een veilig museumbezoek", aldus Stedelijk Museum Breda. "Zo komen er twee verschillende routes door het museum, plaatsen we diverse desinfectiezuilen in het pand en gaan we met een pasjessysteem werken om het aantal bezoekers en medewerkers goed bij te kunnen houden."

Provincie bestuur

Forum voor Democratie, Lokaal Brabant, VVD en CDA maakten vorige week bekend dat de Brabantse cultuursector zich moet voorbereiden op een 'geleidelijke afbouw van de cultuursubsidie richting het nieuwe normaal van na 2023'. Er ontstond veel onvrede in de Brabantse culturele sector. Daarom werd er een petitie opgestart. Deze is inmiddels al door zo'n 500 Bredanaars getekend. Stedelijk Museum Breda roept ook op om de petitie te tekenen. "Laat je horen!"