Guido Weijers stuurt noodkreet naar Rutte: 'Stop met creatieve initiatieven van tafel schuiven'

BREDA - De Bredase cabaretier Guido Weijers stuurde een noodkreet naar Mark Rutte. Hij vindt dat veel nieuwe initiatieven 'met één ambtelijke pennenstreek' van tafel worden geschoven. Hij vraagt om een andere manier van beoordelen.

Gisteren trok de Bredase Guido zijn stoute schoenen aan en schreef een brief naar de premier. "De afgelopen weken richtte je regelmatig het woord tot ons. Met deze brief richt ik nu het woord tot jou. Namens heel theaterminnen Nederland", begint de Bredanaar zijn brief.

Creatieve ideeën

In de noodreet laat Guido weten het terecht te vinden dat de politiek vraagt om ons klaar te maken voor de anderhalvemetersamenleving. "Maar tegelijkertijd worden er veel nieuwe creatieve ideeën met één ambtelijke pennenstreek van tafel geveegd", aldus de cabaretier. "Vier initiatieven van mijn kant zijn al bruut de nek om gedraaid. Niet omdat ze niet veilig zijn, maar 'omdat het nou eenmaal niet mag'. Intussen is het een drukte van belang bij de supermarkt, Ikea, bouwmarkt en McDrive", hekelt Weijers.

"Daarom mijn oproep: beoordeel onze creatieve plannen op veiligheid voor volksgezondheid en niet op het woord 'samenkomst'. Want wij willen mensen in deze vreemde tijden weer kracht, inspiratie en energie geven!"

De Bredanaar nodigt Rutte uit voor een kop koffie. "Namens mijzelf en heel theaterminnend Nederland laat ik graag zien welke innovatieve ideeën er liggen, waar nog niemand aan heeft gedacht!"