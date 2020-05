Depla: 'Zwart en wit bestaan niet meer, door versoepelingen ontstaan er grijstinten'

BREDA - De versoepelingen die Mark Rutte tijdens de afgelopen persconferentie aankondigde hebben bij veel ondernemers voor onduidelijkheid gezorgd. Dat merkt ook burgemeester Paul Depla. "Zwart en wit bestaan niet meer. Door de versoepelingen ontstaan er grijstinten."

Voor heel veel ondernemers heerst er onduidelijk over de aangekondigde versoepelingen. 'Mag ik nou wel of niet open? En: welke maatregelen moet ik dan treffen?'. Burgemeester Paul Depla begrijpt deze onduidelijkheid. Tijdens een livesessie op Facebook beantwoordden hij en wethouder Adank vragen van Bredase ondernemers. Depla gaf aan blij te zijn met creatieve ideeën vanuit ondernemers. "Lees de regelgeving van het Rijk en gebruik vooral ook je gezonde verstand", liet hij weten. "Houd altijd afstand en beperkt het aantal mensen. Bedenk je als ondernemer steeds 'ben ik dit op een veilige manier aan het doen?'"

Tijdens de livesessie op Facebook konden ondernemers hun vragen stellen aan burgemeester Paul Depla en wethouder Boaz Adank. Wij sommen een aantal vragen en antwoorden voor je op.

Ondernemers vragen zich af of ze weer dingen kunnen gaan organiseren. Ze proberen bedrijfsactiviteiten weer op te pakken, ze willen zekerheid dat activiteit toegestaan zijn en dat er niet op gehandhaafd word. Kunnen we weer gaan bootje varen, volgen van een stadstour of het bijwonen van schilderlessen?

"Ik begrijp dat mensen blij zijn dat ze weer een aantal dingen kunnen oppakken. Daar ben ik ook blij mee. Zorg ervoor dat je je steeds laat informeren door hetgeen dat op de website staat van het Rijk. Ik zou tegen mensen zeggen 'gebruik ook voor gedeelte je gezond verstand'. Je wilt voorkomen dat er door jouw bedrijfsactiviteiten drukte ontstaat. Bedenk als je dingen doet of je bijdraagt aan de drukte. Als je bijvoorbeeld met acht man in een bootje zit, is dat wel erg veel. Dan moet je jezelf afvragen of het handig is. Schilderlessen mogen weer, maar houd afstand en beperkt aantal mensen. Bedenk je steeds 'ben ik dit op een veilige manier aan het doen?'

Als ik TOZO heb ontvangen, ben ik dan BKR geregistreerd?

Nee dat ben je niet, want TOZO is namelijk een inkomensregeling als aanvulling op je inkomstenderving. Dit wordt dus niet gezien als krediet en dat wordt dus ook niet geregistreerd bij BKR.

Het wordt steeds drukker op straat. Op 1 juni volgen er meer versoepelingen. Hoe gaat dat als alle terrassen open gaan? Dan ontstaat er toch chaos?

"Een terechte vraag. Heel veel mensen zitten echt te wachten op een terrasje. We zijn nu met horeca in gesprek over hoe dat moet gaan lopen. Hoe voorkom je dat heel veel mensen tegelijk op terras hebt? Misschien moet je wel gaan reserveren voor een terras. Dat zijn we niet gewend, maar misschien is het wel nodig. Dan weet je zeker dat je terecht kan. Of misschien moet je op een andere tijd gaan dan dat je gewend bent geweest. De horeca zelf is verantwoordelijk dat er niet teveel mensen op het terras komen. Restaurants moeten gaan bijhouden wie er allemaal zijn geweest, want als er dan een besmetting plaatsvindt kunnen we dat terugzien."

Hoe gaan we toeristen welkom heten in de stad?

"Je ziet dat de reisbranche enorm aan het veranderen is. Bij verre reizen is het nog maar de vraag of dat gaat lukken. De verwachting is wel dat we in de zomer wat meer binnen Nederland op vakantie zullen gaan. We zijn er over na aan het denken samen met meerdere sectoren. Breda is een gastvrije stad. Ik zou niets liever zien dat heel Nederland een keertje in Breda komt, om te kijken hoe fantastisch onze stad is."

Mag ik de temperatuur meten van mijn werknemers?

"Je mag het meten, maar je mag er verder niets mee doen. Je mag in ieder geval geen conclusies verbinden aan deze gegevens. Als je dat doet handel je in strijd met de AVG. Je kunt als werknemers wel vragen of je werknemers zelf hun temperatuur willen meten. Sowieso moet iedereen thuisblijven bij klachten. Ga met je medewerkers in gesprek."