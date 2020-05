Amphia verzorgt nog 17 coronapatiënten: halvering vergeleken met maand geleden

BREDA - Er worden in totaal nog 17 patiënten met het coronavirus verzorgd in het Amphia. Dat is een halvering ten opzichte van een maand geleden. Toen lagen er nog 38 patiënten met een COVID-19 besmetting in het ziekenhuis.

Precies één maand geleden, op 15 april, werden er nog 38 patiënten met COVID-19 verzorgd in het Bredase ziekenhuis. De coronamaatregelen blijken dus de werken, want het aantal is vandaag meer dan gehalveerd. In totaal worden er nog 17 patiënten met het coronavirus verzorgd in het Amphia. Dat meldt het ziekenhuis in hun dagelijkse update.

Ook is het gelukkig een stuk rustiger op de intensive care. Een maand geleden lagen daar nog 21 coronapatiënten, waardoor de druk hoog was in het ziekenhuis. Inmiddels is het aantal patiënten op de ic al een aantal dagen stabiel. In totaal worden er nog zes patiënten met corona verzorgd op de ic.

De afgelopen 24 uur is er opnieuw één persoon met het virus ontslagen uit het Bredase ziekenhuis. In totaal zijn er sinds de uitbraak van het virus 280 mensen ontslagen uit het Amphia. Gelukkig is er de afgelopen 24 uur niemand overleden door de gevolgen van het virus. In totaal zijn in het Amphia 102 personen overleden door corona.