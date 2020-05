Auto gaat in vlammen op aan Sluisstraat: vermoedelijk brandstichting

BREDA - Aan de Sluisstraat in Breda is vrijdag in alle vroegte een auto in vlammen opgegaan. Rondom de auto zijn een brandbare vloeistof en aansteker gezien. Daarom vermoedt de politie brandstichting.

De brandweer en politie zijn vrijdagochtend rond 05.15 uur uitgerukt voor een autobrand aan de Sluisstraat. Doordat de achterruit uit de auto was, kwamen de vlammen het voertuig uit. De gehele achterzijde ging dan ook in vlammen op.

Rondom de auto vonden de politie en brandweer een een tweetal flesjes waar vermoedelijk een brandbare vloeistof in heeft gezeten. Ook werd er een aansteker aangetroffen. Deze zijn door agenten veiliggesteld. De politie vermoedt dat het om brandstichting gaat en heeft daarom een onderzoek ingesteld.

De auto zal worden getakeld door een berger. Een werkbus die naast de brandende auto stond kon op tijd verplaatst worden.

Brandstichting

De laatste tijd vinden er wel meer autobranden plaats in Breda. In de nacht van 13 op 14 april brandde er een auto uit aan de Scheldestraat. Op 23 april ging er een auto in vlammen op aan de Kleine Doornbos en twee dagen later aan de Elzenbroek. Begin deze maand brandde een auto aan de Epelenberg uit. Bij al deze autobranden sluit de politie brandstichting niet uit.

Getuigen

De politie is hard op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de brandstichting. Tips kunnen doorgegeven worden via 0900 8844, via meld misdaad anoniem 0800 7000 of via de politie whatsapp 06 1220 7006.