Teterings restaurant By Tater maakt doorstart: 'Opgeven is toch geen optie'

TETERINGEN - Opgeven is toch geen optie voor restaurant By Tater aan de Oosterhoutseweg in Teteringen. Eind april trokken de eigenaren de stekker eruit om een financiële ondergang tegen te gaan. Echter heeft de liefde voor het restaurant hen doen besluiten toch weer open te gaan. "Opgeven is toch geen optie", aldus By Tater op Facebook.

Op 25 april namen de eigenaren met pijn in hun hart de beslissing om niet verder te gaan met By Tater. Het zou op langere termijn financieel niet meer haalbaar zijn. Na deze bekendmaking belandden Frank en Jessica Schrauwen, oprichters en eigenaars, in een emotionele achtbaan. "We zijn na de bekendmaking overladen met steunbetuigingen en reacties van heel veel trouwe gasten, mensen die ons maar ‘vaag’ of zelfs helemaal niet kennen, buurtbewoners, dorpsgenoten, leveranciers en meer. Dat bracht ons nog meer aan het twijfelen."

Het stel kon zich dan ook niet bij hun keuze neerleggen. "Veel slapeloze nachten verder, adviezen van derden en het in kaart brengen van de verschillende scenario’s heeft ons doen besluiten toch weer OPEN te gaan", aldus By Tater op Facebook. "Wij kunnen heel goed begrijpen dat dit allemaal erg rommelig en ongeloofwaardig overkomt. Hierin geven wij u volkomen gelijk. Maar het feit dat we in een tijd leven waarin niets zeker is en alle omstandigheden met de week, sterker nog met de dag veranderen, hopen we op uw begrip en nog meer: op uw enthousiasme.

Liefde

De liefde voor By Tater voert de boventoon in hun keuze. "Het is immers een plek waar we alle ziel en zaligheid in hebben gestoken en gewoon niet los kunnen laten. Het feit dat er toch wat ruimere mogelijkheden in het vizier zijn in de nabije toekomst biedt perspectief, alhoewel natuurlijk niet op het niveau waar we stonden voor deze crisis. Ons concept zal enigszins veranderen maar onze liefde voor het product en het bedrijf blijft onveranderd."

Vanaf vandaag kan er van een vernieuwd menu besteld en afgehaald worden. Ook opent By Tater vanaf 1 juni volgens de coronamaatregelen de deuren van het restaurant. Reserveringen voor die periode kunnen vanaf 20 mei gemaakt worden.

Opening

In 2018 richtten Frank en Jessica Schrauwen By Tater op aan de Oosterhoutseweg in Teteringen, van oudsher één van de belangrijkste verkeersaders tussen Breda en Oosterhout. Met de naam By Tater wilde het stel een eerbetoon geven aan de geschiedenis van Teteringen. "Teteringen stond vroeger in de boeken als Tateringhen, hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op de familienaam Tater", zo valt te lezen op de Facebook van het restaurant. Het was een locatie met veel mogelijkheden. Zo konden klanten een kopje koffie komen drinken, lunchen, borrelen en dineren. Ook kon er vergaderd worden en werden er feestjes gegeven.