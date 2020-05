A16 richting Breda dit weekend afgesloten voor werkzaamheden

BREDA - Wie dit weekend via de A16 richting Breda komt moet opletten. Rijkswaterstaat werkt namelijk komend weekend tussen oprit Dordrecht-Centrum en knooppunt Klaverpolder aan de snelweg. Verkeer moet daarom omrijden.

Rijkswaterstaat gaat dit weekend verder met de grootschalige asfalteringswerkzaamheden aan de A16. Dit weekend wordt er ter hoogte van Dordrecht stiller asfalt aangebracht.

Daarom is de snelweg vanaf 20.00 uur vanavond to maandag 05.00 uur afgesloten tussen oprit Dordrecht-Centrum en knooppunt Klaverpolder bij Moerdijk. Ook geldt er op andere delen van de A16 een snelheidsbeperking. Dat betekent dat verkeer richting Breda om moet rijden via de A15 en A27. De omleidingsroute wordt aangegeven op borden.