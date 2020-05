Vrouw gewond na eenzijdig ongeval op Nieuwe Kadijk

BREDA - Een automobiliste is vrijdagnacht met haar voertuig op de zijkant gekomen op de Nieuwe Kadijk. De bestuurster raakte hierbij gewond.

Het ongeval vond omstreeks 00.30 uur plaats op de Nieuwe Kadijk. Een automobiliste raakte met haar voertuig op de zijkant terecht. Hierbij raakte zij gewond. De vrouw is met letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Haar auto raakte zwaar beschadigd. De brokstukken lagen verspreid over het wegdek. Hoe het ongeluk precies is gebeurd is niet duidelijk. Vermoedelijk heeft ze eerst een boom geraakt.

De politie sloot de weg af om onderzoek te verrichten. Een berger heeft de auto getakeld.