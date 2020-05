Bredase Dre (13) kwam nooit aan op school, politie stuurt vermist kind alert

BREDA - De dertienjarige jongen Dre Jansen is vermist. Hij vertrok vrijdag om 9.30 uur naar school, maar kwam daar niet aan. De politie heeft een vermist kind alert verstuurt.

Dre vertrok vrijdagochtend op zijn zwarte gazelle herenfiets met tassenrek naar school. Hij droeg een legergroene jas, een blauw vest met capuchon, een blauwe spijkerbroek en blauwe Adidas sneakers met witte zool en strepen.

Dre had twee rugzakken bij zich. Een groene en één met legerprint. Dre draagt een bril, maar heeft hem niet altijd op. Het hoofd van de jongen staat scheef ten opzichte van zijn nek.

De politie is op zoek naar tips. Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.



Geboortedatum: 13-06-2006 Huidige leeftijd: 13 Lengte: 163 cm Haarkleur: Donkerbruin Oogkleur: Blauw Geslacht: Man