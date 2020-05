Amphia verzorgt in totaal nog 17 COVID-patiënten, waarvan 5 op IC

BREDA - Er liggen momenteel nog vijf coronapatiënten op de intensive care van het Amphia. Dat heeft het ziekenhuis vanochtend bekend gemaakt in de dagelijkse update. Ook is er in de afgelopen vierentwintig uur opnieuw één patiënten met het virus uit het Bredase ziekenhuis ontslagen.

De druk op de intensive care van het Amphia ziekenhuis is aan het afnemen. Op het hoogtepunt van de crisis lagen er ruim dertig coronapatiënten op de ic. Dat terwijl de intensive care van het Amphia normaal gesproken überhaupt maar dertig bedden heeft.

Inmiddels liggen er in het Bredase ziekenhuis nog vijf coronapatiënten op de intensive care. Er worden in totaal nog zeventien coronapatiënten behandeld in het Amhpia.

In totaal overleden er in het ziekenhuis 102 mensen aan het virus. In de afgelopen 24 uur is er niemand in het Amphia overleden aan de gevolgen van het virus.

Ook is er in de afgelopen 24 uur opnieuw één persoon met het virus ontslagen uit het Bredase ziekenhuis. In totaal zijn er sinds de uitbraak van het virus 281 mensen ontslagen uit het Amphia.