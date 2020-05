Update: 13-jarige Dré uit Breda weer terecht

BREDA - De dertienjarige Dré die vrijdagochtend zoekt raakte, is inmiddels weer terecht. De politie verstuurde een vermist kind alert.

De jongen uit Breda vertrok vrijdagochtend om 09.30 uur naar school, maar kwam daar niet aan. De politie heeft een vermist kind alert verstuurt.

Dre vertrok vrijdagochtend op zijn zwarte gazelle herenfiets met tassenrek naar school. Hij droeg een legergroene jas, een blauw vest met capuchon, een blauwe spijkerbroek en blauwe Adidas sneakers met witte zool en strepen. De jongen heeft een fascinatie voor auto's. De politie vraag alle autodealers en autoslopers in de omgeving van Breda en Zeeland om extra uit te kijken en alert te zijn op de vermiste jongen.

Dre had twee rugzakken bij zich. Een groene en één met legerprint. Dre draagt een bril, maar heeft hem niet altijd op. Het hoofd van de jongen staat scheef ten opzichte van zijn nek.

De jongen is zojuist in goede gezondheid #aangetroffen! We danken iedereen die mee uitgekeken heeft naar hem en vragen om zijn foto in verband met zijn privacy te verwijderen. https://t.co/GYdflisT27— Politie Breda eo (@Politie_Breda) May 16, 2020