Toren van de Grote Kerk wordt eindelijk weer zichtbaar

BREDA - Eindelijk is het zo ver. De steigers die de toren van de Grote Kerk al maanden verstopten worden afgebroken. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden begin juni helemaal zijn afgerond. "We hopen dat het voor Pinksteren lukt", vertelt directeur van de Grote Kerk Marieke Wiegel.

Al sinds eind 2019 is de toren van de Grote Kerk gehuld in steigers. Dat was nodig voor de restauratie van de toren en het uurwerk, dat voor de werkzaamheden werd stilgezet.

Eigenlijk was de planning dat de steigers al ruim een maand weg zouden zijn. Maar de coronacrisis zorgde voor vertraging. Afgelopen week is het werk dan eindelijk begonnen, en sindsdien gaat het hard. De klok is inmiddels al helemaal zichtbaar. "Het is heel fijn om te zien dat de werkzaamheden voorspoedig gaan", stelt Marieke Wiegel. "De aannemer heeft ons verteld dat de steigers uiterlijk 3 juni helemaal weg zijn. Maar aangezien het werk vlot lijkt te gaan, houden we goede hoop dat het werk al iets eerder gedaan is. Dat zou betekenen dat de toren tijdens het Pinksterweekend, wanneer ook de terrassen weer open gaan, weer helemaal zonder steigers is. Dat zou enorm fijn zijn voor alle Bredanaars, maar natuurlijk ook voor de cafés die terrassen naast de Grote Kerk hebben."

Klokwerk

Wanneer de steigers helemaal zijn weggehaald, kan ook het uurwerk weer opgestart worden. Zolang de toren nog in de steigers staat, staat de klok nog op 12 uur. "Maar dat duurt dus gelukkig niet lang meer!"

De toren nog helemaal in de steigers:



Bredavandaag