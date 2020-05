Puntjes op de i voor 'nieuwe' Amphia Ziekenhuis: Boombakken vergroenen de ingang

BREDA - Het voelt een beetje als een erehaag: de bomenbakken met pluimhortensia’s, Rhodoxis en Japanse esdoorn die de entree van het Amphia Ziekenhuis sieren. De bomenbakken werden maandag aangeboden door Treeport Zundert, Rabobank Breda en Rabobank De Zuidelijke Baronie en zijn de puntjes op de i voor het 'nieuwe' ziekenhuis.

Het Amphia ziekenhuis kreeg met het coronavirus een heftige vuurdoop. Waar in november de sleutel van het nieuwe ziekenhuis nog vrolijk werd overgedragen, maakte de feeststemming al snel plaats voor de bittere realiteit van de coronacrisis.

Toch moesten de laatste puntjes nog op de i worden gezet. En dat is gedaan met de plaatsing van boombakken bij de ingang. Het ziekenhuis vroeg Treeport Zundert om hierover mee te denken. Leden van deze coöperatie voor de versterking van de regionale boomkwekerijsector verzorgden eerder de beplanting van de Zundertse Molenstraat. "En zodoende kwam het ziekenhuis bij ons terecht", vertelt David Bömer van Treeport Zundert. "Toen we het verzoek kregen, vonden we het een mooie kans om onze waardering voor het werk van de zorgmedewerkers te laten zien. We vroegen daarom onze leden de handen ineen te slaan voor een kosteloze levering."

Trots op de zorg

Die vraag was niet aan dovemans oren gericht. "We kregen als betrokken partner van Treeport de oproep binnen en wisten meteen: dat gaan we doen", zegt Corné de Vooght, directievoorzitter van Rabobank De Zuidelijke Baronie. De samenwerking met Rabobank Breda was snel beklonken. Directievoorzitter van Rabobank Breda, Wibo Van Hekken beaamt: "Het nieuwe Amphia ziekenhuis is een aanwinst voor onze stad en de hele regio. Er wordt geweldig werk verricht in het Amphia. Daar zijn we trots op. We vinden het mooi dat we dat met deze plantenbakken mogen benadrukken."

De Vooght sluit af: "Hopelijk geeft dit stukje natuur af en toe de troost en het vertrouwen voor medewerkers, bezoekers en patiënten. Een mooiere bestemming kunnen we niet bedenken."