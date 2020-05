'Ulvenhoutse Bos dreigt beschermde status te verliezen'

BREDA - Als Natura 2000 gebied heeft het Ulvenhoutse Bos een beschermde status. Maar die bescherming staat op losse schroeven. De provinciale coalitie gaat onderzoeken of de bescherming van verschillende Natura 2000 gebieden kan worden aangepast. En dat is tegen het zere been van GroenLinks. Die partij stelt dat het bos juist meer in plaats van minder beschermd zou moeten worden.

De biodiversiteit van het Ulvenhoutse Bos staat door de stikstofuitstoot onder druk. Door de overmaat aan stikstof overwoekeren verschillende plantensoorten het bos, terwijl andere er niet meer kunnen overleven. Als het aan GroenLinks ligt, wordt het bos komende jaren nog beter beschermd om de biodiversiteit in stand te houden. Maar de provinciale coalitie heeft andere plannen. Die gaan onderzoeken of de beschermde status kan worden aangepast.

Fractielid Hilrieke Nauta heeft de situatie aangekaart bij het Bredase college van burgemeester en wethouders. " We maken ons als GroenLinks Breda grote zorgen over deze ontwikkelingen, omdat het Ulvenhoutse bos een belangrijke bron voor biodiversiteit is voor onze gemeente." Zij wil dat het college het gesprek aangaat met de provincie om een dringende oproep te doen de beschermde status van het Ulvenhoutse Bos in stand te houden.