Geen vier dagen stralend weer: 'Weer slaat om tijdens weekend van Hemelvaart'

BREDA - Tijdens het weekend van Hemelvaart slaat het weer om. Dat voorspelt de meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline. "We beginnen met een veel zon en 22 tot 28 graden", legt hij uit. "Maar zaterdag is het met 16-19 graden veel minder warm. Het is dan onstuimig met enkele buien."

Van standvastig warm en zonnig weer is in het weekend van Hemelvaart geen sprake. Het begin van het lange weekend is heel mooi met donderdag veel zon en hoge temperaturen. "Met 25 graden kunnen we de eerste officiële zomerse dag verwachten. In het zuiden en zuidoosten zijn maxima van 28 graden mogelijk", stelt Van Wezel. Ook zal er donderdag niet veel wind staan.

Vrijdag

Ook vrijdag is het warmer dan normaal met 21 tot 27 graden en zonnige perioden. "Wel steekt er een matige zuidwestenwind op en dat is een teken dat het weer gaat veranderen. De bewolking neemt toe en de kans op regen stijgt."

Weekend wordt koeler

Wie niet van zon en hoge temperaturen houdt zal het weer van zaterdag juist waarderen. "Met 16 tot 19 graden is de temperatuur heel gemiddeld voor mei en daarbij is er een mix van wolkenvelden, enkele buien en wat zon." Het is de meest winderige dag van het weekend met een matige tot vrij krachtige westenwind. "We sluiten het weekend iets warmer af met maxima van 17-22 graden. Het waait minder hard dan op zaterdag en het droog met veel ruimte voor de zon", aldus Van Wezel.