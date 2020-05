Druktemeter Galderse Meren geactiveerd om grote drukte tijdens zonnige dagen te voorkomen

BREDA - Het whatsappnummer van de Galderse Meren is geactiveerd. In aanloop naar het zonnige hemelvaartsweekend heeft de gemeente het mogelijk gemaakt om de drukte thuis al te kunnen checken. Zo hoopt de gemeente te voorkomen dat het te druk wordt aan het water.

Zaterdag 9 mei moest de gemeente de toegangswegen naar de Galderse Meren volledig afsluiten. Het was veel te druk geworden aan het water op de zonnige zaterdag. Om een dergelijke situatie komende dagen te voorkomen heeft de gemeente de druktemeter van de Galderse Meren geactiveerd.

Wie verkoeling wil zoeken bij de Galderse Meren kan eerst de drukte checken via het telefoonnummer 06 11 70 90 15. Wie daar een whatsappbericht naar stuurt, krijgt meteen de actuele drukte doorgegeven. Ook word je verwezen naar de website waarop de regels te vinden zijn die gelden bij de Galderse Meren.

Binnenstad

De gemeente Breda heeft ook een druktemeter voor de binnenstad. Wie naar dat nummer een berichtje stuurt, krijgt te horen of het stoplicht op groen, oranje of rood staat. Bij groen kun je de binnenstad bezoeken, bij oranje is het advies de binnenstad te vermijden omdat het drukker begint te worden, en bij rood is het te druk in de binnenstad. Het nummer is 0611778060.