Het is definitief: horeca vanaf 1 juni weer open

BREDA - De beoogde versoepelingen van de coronamaatregelen gaan door. Daarmee mag de horeca vanaf maandag 1 juni 12.00 uur haar deuren weer openen. Vanaf maandag (25 mei) mogen meer zorginstellingen weer bezoekers toelaten en vanaf 1 juni kunnen dagbestedingen ook weer open.

Dit deelde minister-president Mark Rutte dinsdagavond mee tijdens de nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen. “Het aantal ziekenhuisopnamen en de hoeveelheid patiënten op de ic’s zijn de laatste tijd snel gedaald”, verklaarde Rutte. “Daarom vinden we verruiming van de regels verantwoord.”

De versoepelingen vanaf maandag 1 juni:

- Cafés, restaurants, theaters, bioscopen en musea mogen open, maar alleen op reservering, voor maximaal 30 personen en met inachtneming van anderhalve meter afstand. Vooraf moet klanten naar verkoudheidsklachten gevraagd worden. Nieuw is dat bij die 30 personen het personeel niet meetelt. De horeca mag niet al vanaf zondag 31 mei, in het pinksterweekeinde, open. Het kabinet vreest dan voor drukte. “Clubs en feestcafés blijven dicht”, zei Rutte.

- Dagbestedingen in de zorg mogen in aangepaste vorm weer open.

- Het openbaar vervoer rijdt weer volgens de normale dienstregeling, maar met maximaal 40 procent van de capaciteit. Mondkapjes zijn verplicht in trein, bus, tram en metro voor reizigers vanaf 13 jaar. Die mondkapjes moet iedereen zelf kopen of maken. Het ov is alleen bestemd voor noodzakelijke reizen.

- Het voortgezet onderwijs - ook speciaal onderwijs - mag onder voorwaarden weer openen vanaf dinsdag 2 juni (1 juni is het pinkstermaandag). Ook hier geldt de anderhalve meter afstand. “Daardoor kunnen niet alle scholieren tegelijk naar school, maar ze moeten wel zoveel mogelijk onderwijs fysiek op school volgen.” Scholieren moeten zoveel mogelijk lopend en per fiets naar school reizen. “Voor wie de afstand te groot is, regelt de school speciaal vervoer.” Voor scholen in het voortgezet speciaal onderwijs zal meer maatwerk nodig zijn om de anderhalve meter afstand te kunnen aanhouden, erkende de premier.

- Tenzij onderzoek uitwijst dat het onverantwoord is, gaan alle basisscholen en kinderopvanglocaties vanaf maandag 8 juni helemaal open. “Daarmee stopt ook de vergoeding van de overheid voor de eigen bijdrage van ouders.”

- Vanaf maandag 15 juni gaan de scholen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs weer open voor toetsen en praktijkonderwijs. De lessen vinden zoveel mogelijk buiten de spits plaats, om drukte in het ov tegen te gaan.

Bezoekersregelingen

Vanaf maandag (25 mei) mogen alle coronavrije verpleeghuizen in Nederland, die aan de voorwaarden voldoen, meedoen met de proef om per bewoner een vaste bezoeker toe te laten. “Dat geldt ook voor de gehandicaptenzorg”, deelde minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dinsdagavond mee. “Vanaf 15 juni willen we dat alle coronavrije zorginstellingen weer bezoek kunnen toelaten.”

Testen

De Jonge maakte ook bekend dat in juni iedereen met klachten zich kan laten testen op het coronavirus. “Het streven is per 1 juni.” Personen met klachten kunnen zich zonder tussenkomst van een arts direct melden bij de GGD.

Sportscholen

Rutte zei in gesprek te zijn met sportscholen over de mogelijkheid dat die eerder dan 1 september mogen heropenen.

Ook riep de minister-president jongeren op met ideeën te komen over de invulling van de anderhalvemetermaatschappij.