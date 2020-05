#DigiBJF: 'Kippenvel tijdens de compilatie van het jaarlijkse gospelconcert'

BREDA - Deze week had de vijftigste editie van het Breda Jazz Festival plaats moeten vinden. Maar het coronavirus gooide roet in het eten. Toch wil de organisatie het festival niet zomaar aan zich voorbij laten gaan. Daarom kwamen zij met #DigiJazz.

Vandaag vindt de vierde en laatste livestream plaats van het Digi Breda Jazz Festival. Tot nu toe was het online festival een groot succes. "Kippenvel tijdens de compliatie van het jaarlijkse gospelconcert", aldus de organisatie. Om 15.00 uur start de laatste livestream. Om 19.00 uur wordt #DigiBJF afgesloten.

Deze week had de 50ste editie van het Breda Jazz Festival moeten plaatsvinden. "Het is zo’n gek idee dat de podia nog niet worden opgebouwd en de welbekende mupi’s in en rondom de stad niet te zien zijn", liet de organisatie eerder weten. "Maar helemaal geen jazz tijdens Hemelvaart in Breda? Dàt is natuurlijk een no-go! Daarom hebben het bestuur en de medewerkers de afgelopen weken niet stilgezeten."

Nu het festival niet door kan gaan, brengt de organisatie de échte Breda Jazzsfeer naar de mensen thuis. Tijdens Hemelvaart lanceerden zij het digitale evenement: 'Digi Breda Jazz Festival 2020'. "Elke dag zullen we je voorzien van beeld- en geluidmateriaal zoals je dat van ons gewend bent."