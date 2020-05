Bureau Brabant toont beelden van pinpasfraudeur: 'Wie herkent deze man?'

BREDA - De politie is op zoek naar de verdachte van inbraak en pinpasfraude in Breda in 2018. De man is vastgelegd door meerdere camera's. Die beelden zijn deze week openbaar gemaakt.

In 2018 brak de verdachte in bij een woning en een schuur aan de Hartelweg in Breda. Daarbij stal hij verschillende pinpassen. Ook wist hij de bijbehorende codes te bemachtigen. Met de gestolen passen werd onder andere in Roosendaal, Zundert en Breda geld opgenomen. De pinner, vermoedelijk een Poolse man, staat vastgelegd op beeld.