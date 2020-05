Al 5000 euro geboden op ludieke marktplaatsactie Boerke Verschuren

BREDA - Je eigen privé feestje op 1,5 meter met 28 van je vrienden op 1 juni om 00.01 uur. Dat is waar stamgasten van Boerke Verschuren op Marktplaats op kunnen bieden. En met succes, het hoogste bod tot nu toe is al 5.000 euro.

De horeca mag hun deuren vanaf 1 juni weer openen. Dat is natuurlijk heel fijn maar er zijn ook restricties. Er moet namelijk wel voldaan worden aan de coronamaatregelen, zoals de anderhalve 1,5 meterregel. Ook mogen er maar maximaal 30 personen aanwezig zijn. Daarom bedacht Johan de Vos, eigenaar van Boerke Verschuren, een ludieke actie.

"Vanwege de opening van Boerke Verschuren op 1 juni om 00:01 bieden wij hier nu 29 plaatsen aan in het cafe. Het word je private party op 1,5 meter. Een unieke ervaring met Champagne", valt er te lezen in de advertentie van Boerke Verschuren op Marktplaats. "DJ's gaan helaas van de drankplekken af dus zal DJ Xenox het dak eraf gaan draaien. Ook is er 1 vakkundig iemand aanwezig om het vloeibare goud in de glazen te tappen. Kortom, een avond om nooit te vergeten."

Het blijkt een succesvolle actie. Inmiddels is er al bijna dertig keer geboden op het unieke privéfeestje. De eerste biedingen van begin mei zijn nog kleine bedragen van enkele tientallen euro's, maar al snel gaan de bedragen naar enkele honderden euro's. Tot de laatste drie biedingen, inmiddels zijn mensen namelijk al bereid om duizenden euro's neer te leggen voor het feest. Het hoogste bod tot nu toe is al 5.000 euro.

Haalbaar

De actie van Boerke Verschuren is ludiek bedoeld. Voor het populaire café is het maximum aantal bezoekers van 30 personen totaal niet rendabel, en bovendien is het ook bijna niet haalbaar om te zorgen dat het maximale aantal bezoekers niet wordt overschreden. Bovendien is de drukte een belangrijk onderdeel van de sfeer in cafés. Dat geldt voor terrassen en restaurants, die ook 30 gasten mogen serveren, een stuk minder.

De marktplaatsadvertentie vind je hier.