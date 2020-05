Al 2365 handtekeningen voor petitie voor behoud van het Ulvenhoutse Bos

BREDA - De petitie voor behoud van de beschermde status van het Ulvenhoutse Bos, is inmiddels 2365 keer getekend. De respondenten verzoeken het nieuwe provinciaal bestuur om 'het prachtige Ulvenhoutse Bos' te blijven beschermen.

De beschermde status van het Ulvenhoutse Bos staat op losse schroeven sinds de provinciale coalitie onderzoekt of de bescherming van verschillende Natura 2000 gebied kan worden aangepast. Aanpassing zou volgens de Bredase fractie van GroenLinks grote gevolgen hebben voor het natuurgebied. Daarom zijn zij samen met de provinciale fractie en Water Natuurlijk Brabantse Delta een petitie gestart.

De provinciale coalitie doet onderzoek of de status van beschermde natuurgebieden, zoals het Ulvenhoutse Bos, kan worden aangepast. De Bredase GroenLinks, provinciale GroenLinks en Water Natuurlijk Brabantse Delta vinden dit een zorgwekkende ontwikkeling. De biodiversiteit van het Ulvenhoutse Bos staat door de stikstofuitstoot namelijk onder druk. Door de overmaat aan stikstof overwoekeren verschillende plantensoorten het bos, terwijl andere er niet meer kunnen overleven.

"We moeten geen natuurgebieden aanpassen maar juist beter beschermen. Het toont daarmee aan dat de nieuwe provinciale coalitie geen oplossingen heeft voor het daadwerkelijk oplossen van de stikstofcrisis", aldus Tom Ludwig, statenlid GroenLinks. "'Het valt niet meer uit te leggen, dat je de status van een beschermd natuurgebied maar even aanpast, omdat het jou beter uitkomt", stelt Hilrieke Nauta, fractielid GroenLinks Breda, die de situatie ook aankaartte bij het Bredase college van burgemeester en wethouders. "Het aanpassen van de status van een beschermd natuurgebied brengt de biodiversiteit, die al zwak is, verder in gevaar."

Daarom zijn de drie afdelingen samen met een petitie gekomen om het nieuwe provinciaal bestuur op te roepen het Ulvenhoutse Bos te blijven beschermen. "Het is een waterrijk gebied dat door gemeente, provincie, Staatsbosbeheer en waterschap wordt gekoesterd en samen tot een gezond gebied is omgevormd. En dan mogelijk weghalen? Heel kwalijk! Eén woord voor: onfatsoenlijk!”, zegt Wieke Bonthuis, fractievoorzitter Water Natuurlijk, in hun noodkreet. "In dit prachtige bos recreëren dagelijks honderden inwoners van Breda om te genieten van hele bijzondere planten en dieren. Het ligt pal naast het Markdal en bij de Chaamse beek en maakt onderdeel uit van de groene linten door Breda en van het Natuurnetwerk Brabant; onze ‘groene longen’."

