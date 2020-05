Zonnig! komt met iets nieuws: terrasje pakken bij STRND

BREDA - Zonnig! gaat een week lang het terras op. Gasten kunnen onder het genot van muziek een drankje drinken.

Omdat Zonnig! dit jaar door corona niet door kan gaan zoals anderen jaren, komen zij met iets nieuws. Eén week lang kunnen gasten op een terrasje, onder het genot van een drankje, luisteren naar muziek van diverse dj's. Dit gebeurt in shifts van 2,5 uur.

"We gaan dagelijkse meerdere shifts terras draaien van 2,5 uur per shift", aldus de organisatie. "Tijden, dj's info en reserveren maken we morgen bekend." Houd de kanalen van Zonnig! in de gaten voor meer informatie.

De terrasweek start maandag 1 juni en duurt tot zondag 7 juni. De terrassen zijn te vinden bij STRND. "Natuurlijk houen we ons aan alle RIVM maatregelen."

Zonnig!

Zonnig! is een concept waarbij in de zomermaanden iedere zondag het terrein van STRND wordt omgebouwd tot 'feestlocatie'. In het zonnetje kunnen feestvierders van 's middags tot 's avonds dansen op muziek van dj's. Door de regels omtrent corona is het momenteel niet mogelijk om dit nog door te laten gaan. Terrassen, op 1,5 meter van elkaar, zijn nog wel mogelijk.