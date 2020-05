Bredase horeca mag 25 mei niet openen voor proefdag

BREDA - De Bredase horeca mag 25 mei niet openen voor een proefdag. Dat maakt de gemeente Breda bekend. Burgemeester Depla is teleurgesteld dat Den Haag de proefdag niet wil toestaan. Het was volgens hem de ideale manier om kinderziektes te ontdekken voordat 1 juni alle horeca weer open mag.

De Bredase tak van Koninklijke Horeca Nederland had een plan om op 25 mei aanstaande te gaan proefdraaien ter voorbereiding op het openen van de horeca op 1 juni. Dit plan was er op gericht om goed beslagen en op een veilige en verantwoorde manier ten ijs te komen op dag dat de horeca weer paraat moet staan.

"Helaas kwam vanmiddag een telefoontje uit Den Haag waarin werd medegedeeld dat de proef niet mag plaatsvinden", laat de gemeente weten. Voornaamste reden hiervoor is dat de schaal te groot was, hierdoor was de uitzondering op de landelijke aanwijzing van de minister niet mogelijk.