Waterratten opgelet! Vanaf morgen weer baantjes trekken bij Wolfslaar

BREDA - Krijg jij van die warme dagen ook zo'n zin om te zwemmen? Let dan op. Vanaf morgen kunnen er bij zwembad Wolfslaar weer baantjes getrokken worden. Waterratten moeten wel van tevoren reserveren.

Met warme dagen op komst is het lekker om wat verkoeling op te zoeken. Gelukkig opent ook zwembad Wolfslaar vanaf 25 mei hun deuren weer. Het zwembad gaat in eerste instantie van start met baantjes trekken. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 11.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. In het weekend kunnen waterratten van 09.00 tot 12.00 uur in beweging komen.

Het zwemmen gebeurt in blokken van 55 minuten. Tien minuten voor het hele uur gaat de receptie open en mogen gasten naar binnen. Vijf vóór gaat de zoemer en mogen gasten richting de zwemvloer. Vanaf het hele uur (bijvoorbeeld 08.00 uur) tot de volgende zoemer mag er gezwommen worden. Reserveren voor 25 mei kan vandaag nog tussen 09.00 en 12.00 uur. Vanaf morgen kan er tijdens de openingstijden gereserveerd worden.

Morgen maakt het zwembad meer informatie bekend over het recreatief zwemmen.

Abonnementen

Abonnementen zijn per direct online aan te schaffen voor het voorverkoop tarief. Vanaf morgen zijn er ook losse tickets en rittenkaarten te koop aan de kassa. Vandaag kan tussen 09.00 tot 12.00 uur het abonnement bij de receptie van Wolfslaar verlengen worden. Dit kan ook maandag tijdens de openingstijden.