Horecabaas de Vos: 'Onverantwoord dat er geen testdag komt'

BREDA - Burgemeester Paul Depla en horeca-ondernemer Johan Vos zijn erg teleurgesteld dat de proefdag in Breda voor de opening van de horeca en terrassen niet door mag gaan. Zij vertelden erover bij de talkshow Op1.

De Bredase burgemeester en horeca-ondernemer schoven zaterdagavond aan bij Op1. Het tweetal was te gast om te praten over het verbod op een proefdag voor de horeca. De Bredase tak van Koninklijke Horeca Nederland had het plan om op 25 mei aanstaande te gaan proefdraaien ter voorbereiding op het openen van de horeca op 1 juni. Dit plan was er op gericht om goed beslagen en op een veilige en verantwoorde manier ten ijs te komen op dag dat de horeca weer paraat moet staan. Maar dit plan werd door Den Haag teruggefloten.

Kinderziektes

En dat is 'heel zonde' volgens de Burgemeester. "We hadden een mooi voorbeeld kunnen zijn voor de rest van Nederland. Tijdens zo'n proefdag kun je de kinderziektes in beeld brengen", aldus Depla. Ook horeca-onder Johan Vos is erg teleurgesteld. "Ik vind het heel belangrijk dat als je als kabinet kiest om de horeca 1 juni te openen, op een nationale vrije dag, dat je dan van tevoren test", vertelt de ondernemer. "Ik vind het onverantwoord. Als het lekker weer wordt, gaat iedereen op zijn vrije dag op zoek naar een plekje op het terras. Ik ben bang dat het dan chaos kan worden."

Zorgen

De ondernemer maakt zich dan ook enigszins zorgen. "Wij als horeca-ondernemer zijn verantwoordelijk over hoe het op het terras verloopt", laat hij weten. "Maar wij hebben het gedrag van de mensen niet in de hand. Als ik iemand die een kopje koffie drinkt aanspreek op zijn/haar gedrag, dan luistert diegene waarschijnlijk nog wel, maar zodra iemand tien bier op heeft is dat totaal anders." Zo'n testdag was volgens Vos daarom ideaal geweest.

Oplossingen

Hoewel de horeca hard getroffen is en het voorlopig nog zwaar zal hebben, wordt er in Breda ook gekeken naar mogelijkheden om de schade zoveel mogelijk in te perken. "We zijn aan het kijken welke plaatsen we nu kunnen gaan inrichten als terras", laat de burgemeester weten. "Denk hierbij aan bijvoorbeeld een Chasséveld. Deze terrassen kunnen we onder andere gaan gebruiken voor ondernemers die vanaf 1 juni eigenlijk nog niet open kunnen gaan omdat zij bijvoorbeeld geen terras hebben of iets dergelijks. We proberen het samen op te lossen als stad", aldus Depla. "Je wilt opstoppingen voorkomen. We hebben best lege plekken in de stad die je nu kunt gaan gebruiken. Ik vind het belangrijk om ondernemers daar ook de ruimte in te geven."

Dubieuze financierders

Ook waarschuwt de burgemeester in de talkshow voor dubieuze financierders die door de crisis weer meer op kunnen gaan duiken in de horeca. "In het verleden zagen we dat deze financierders via de achterdeur geld kwamen geven. Daar hebben we de afgelopen jaren enorm op gedrukt", aldus de burgemeester. "Maar door de crisis hebben zij nu weer de kans om daarin te springen. Als het water je tot de lippen staat als ondernemer, ben je eerder geneigd om daar mee in te gaan."

Mogelijk gaat het Chasséveld gebruikt worden voor terrassen.