Breda scoort goed op cybercrime: 'slechts' 25 gevallen in 2019

BREDA - Afgelopen jaar zijn er 25 cybercrime-gevallen gemeld in de gemeente Breda. En dat is relatief weinig. Zo werden er ter vergelijking in Tilburg maar liefst 130 gevallen gemeld.

In de provincie Noord-Brabant werden afgelopen jaar 547 cybercrime-delicten geregistreerd. Ten opzichte van 2018 (271 delicten) is hiermee sprake van een stijging van 101,9%. Een verdubbeling dus. Dat blijkt uit onderzoek van Dutch-Tech Magazine.

De meeste registraties waren in Tilburg. Daar vonden 130 cybercrime-delicten plaats. Breda doet het erg goed. De stad staat ver onder aan de lijst met het aantal gevallen in Brabant. In het afgelopen jaar werd er 'slechts' 25 keer een melding gedaan van cybercrime in Breda.

Cybercrime delicten in Nederland

In 2019 werden in totaal 4.700 cybercrime-misdrijven geregistreerd. Dit komt neer op gemiddeld bijna 13 misdrijven per dag. Bijna 13 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder was afgelopen jaar slachtoffer van cybercrime. De meeste slachtoffers waren tussen de 15 en 25 jaar oud. Over het algemeen geldt ook; hoe ouder de groep, hoe minder slachtoffers.