Eindelijk weer coronaproof bijkletsen dankzij 'Kletskeet' bij Thebe De IJpelaar

BREDA - Langzaamaan worden de coronamaatregelen steeds verder versoepeld. Maar voor ouderen blijft voorzichtig zijn cruciaal. Tegelijkertijd is de behoefte om bij te kunnen kletsen met familie en vrienden groot. Dankzij Winters Bouw kunnen de bewoners van Thebe de IJpelaar dat voortaan doen in een gloednieuwe 'Kletskeet'.

Het corona crisisteam van Thebe De IJpelaar wilde graag dat hun bewoners hun dierbaren weer op een veilige manier zouden kunnen zien, zonder daarvoor buiten in de regen of zon te moeten staan. Daarom riepen zij de hulp in van Betrokken Ondernemers Breda. Deze stichting heeft vervolgens Winters bouw & ontwikkeling uit Breda gevraagd hierbij te helpen. Dat heeft in korte tijd geresulteerd in het plaatsen van een bouwkeet op het terrein van woonzorgcentrum Thebe IJpelaar. De welzijnsmedewerkers hebben de bouwkeet omgedoopt tot “Kletskeet van Winters”.

De 'Kletskeet' werd vanochtend in gebruik genomen. De kletskeet is voorzien van een rolstoelplateau met extra leuningen en in de keet is een scheidingswand aangebracht van plexiglas. Zo komt de wens van de medewerkers van Thebe De IJpelaar en de bewoners uit. De verwachting is immers dat het nog een flinke tijd gaat duren voordat de bewoners iedereen weer 'in het echt' mogen ontmoeten'.

“We zijn blij dat we op deze manier de bewoners van Thebe De IJpelaar in staat kunnen stellen op een veilige afstand met hun familieleden contact kunnen hebben", legt Michel Gremmen, projectleider bij Winters uit. "We dragen op deze manier graag een steentje bij in deze coronatijd en hopen dat er veel gebruik gaat worden van de kletskeet."

Molenstaete

Voor de familieleden van de bewoners is een online reserveringssysteem opgezet. De Keet is niet de eerste ontmoetingsplek voor ouderen die dankzij betrokken Ondernemers kon worden gerealiseerd. Ook Molenstaete heeft een dergelijke ruimte voor de bewoners.