Weerbericht Breda: 'Een droge week met opnieuw veel zon in het vooruitzicht'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 25 mei en de daaropvolgende dagen. En die is positief. Het lijkt een relatief zonnige, warme week te worden.



Het is maandag vrij zonnig in Breda. De wind waait gemiddeld zwak tot matig uit het noorden (2 tot 3 Beaufort). Maximumtemperaturen van 20 graden langs de waterkant in het westen van de regio tot 22 graden meer landinwaarts.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag

Een aangename dag wordt het dinsdag. Het is zonnig met in de loop van de dag stapelwolken. Het blijft droog en de wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Maxima tot rond 23 graden.



Woensdag

Vanuit het noorden nadert een zwak koufront. Dat zorgt voor wolkenvelden, neerslag wordt niet verwacht. De noordoostenwind blijft zwak tot matig waaien terwijl het kwik een stapje terug doet naar 20 graden.



Donderdag

Opklaringen met zonneschijn keren terug. Droog en zonnig is het credo voor donderdag. De wind draait iets bij naar oost tot noordoost (3 Beaufort) en is matig. De maximumtemperaturen lopen weer wat op naar 23 of 24 graden.



Zo was het weer gisteren (zondag 24 mei 2020)

Maximumtemperatuur 15,7 graden

Minimumtemperatuur 11,3 graden

Neerslag 2,8 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 25 mei 2020 om 12:00 uur



Avondrood vrijdagavond jongstleden, - Nico Koevoets.