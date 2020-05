Al 15 dagen geen nieuwe sterfgevallen door corona in Amphia ziekenhuis

BREDA - Dagelijks geeft het Amphia Ziekenhuis een update over het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis. Er worden momenteel nog 11 coronapatiënten behandeld in het Bredase ziekenhuis. Daarvan liggen er 5 op de intensive care.

In de dagelijkse update geeft het Amphia aan dat er nu 11 coronapatiënten liggen. De situatie op de intensive care blijft redelijk gelijk. Daar worden nog 5 coronapatiënten verzorgd. Al sinds 12 mei is er in het Bredase ziekenhuis niemand meer aan de gevolgen van het virus overleden. Wel worden dagelijks patiënten ontslagen. In de afgelopen 24 uur is er één patiënt ontslagen uit het Bredase ziekenhuis. In totaal zijn er 291 coronapatiënten ontslagen uit het Amphia.

Versoepelingen

Vorige week zijn er al enkele belangrijke versoepelingen doorgevoerd. Zo gaan kinderen weer naar school en mogen ze weer samen sporten, en mochten ook de contactberoepen weer open. Dinsdag werd bekend dat de beoogde versoepelingen van de coronamaatregelen gaan door.

Vanaf maandag (25 mei) mogen meer zorginstellingen weer bezoekers toelaten en vanaf 1 juni kunnen dagbestedingen ook weer open. Ook mogen cafés, restaurants, theaters, bioscopen en musea per 1 juni open, maar alleen op reservering, voor maximaal 30 personen en met inachtneming van anderhalve meter afstand. Daarnaast zal het voortgezet en speciaal onderwijs hun deuren weer openen.

Lees hier alles over versoepelingen.