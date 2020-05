Bredase dierenarts waarschuwt: 'Uitstellen van controles kan fataal zijn'

BREDA - De Bredase dierenarts Carolien de Buck maakt zich zorgen. Huisdiereigenaren lijken vaccinaties en dierzorg uit te stellen vanwege corona. "En dat kan gevaarlijk zijn." Daarom roept zij mensen op om tóch naar de dierenarts te gaan.

Door de coronamaatregelen stelt 33 procent van de huisdiereigenaren een bezoek aan de dierenarts uit. De huisdierbezitter gaat nog wel met zijn gewonde hond of kat naar de dierenarts, maar stelt de periodieke gezondheidscontrole en de vaccinaties uit of overweegt dit te doen. Zo blijkt uit onderzoek onder het Nationaal Huisdierpanel.

Vaccinaties

Omdat in het uitstellen van vaccinaties een gevaar schuilt voor de gezondheid van dier én mens roept Carolien de Buck, dierenarts bij Dierenziekenhuis Breda op om vaccinaties en dierzorg niet langer uit te stellen. "Vaccinaties beschermen huisdieren tegen ernstige ziektes, zoals de besmettelijke hondenhoest, en gaan verdere verspreiding tegen", aldus de Bredase dierenarts. "Maar ook tegen overdraagbare ziektes van dieren op mensen, zoals de ziekte van Weil (leptospirose) bieden vaccinaties bescherming. Voor jonge dieren is het risico helemaal groot. Deze moeten hun afweerstoffen nog opbouwen en hebben hiervoor de basisvaccinatie nodig."

Dierzorg

Niet alleen vaccinaties zijn gevaarlijk om uit te stellen, ook andere zorg moet onder de aandacht blijven van huisdiereigenaren. “Een dier geeft meestal pas laat aan dat hij ergens last van heeft. Als het dier pijn laat zien dan is het probleem vaak al groter en kan uitstellen fataal zijn. Wacht dus niet te lang met een bezoek aan de dierenarts, zeker niet als het dier koorts heeft of niet meer eet”, zegt Carolien.