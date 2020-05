Ook Wolfslaar start recreatief zwemmen voor kinderen, maar tieners vallen buiten de boot

BREDA - Kinderen van 8 tot en met 12 jaar kunnen weer recreatief komen zwemmen bij Wolfslaar. Het bad opent vanaf vandaag de deuren voor recreatief zwemplezier wanneer het minimaal 21 graden is en de zon schijnt. Tieners vallen echter buiten de boot. Vanwege de huidige coronaregels is het voor Wolfslaar niet mogelijk om ook voor tieners het bad te openen. Zij kunnen, net als volwassenen, alleen op reservering baantjes komen trekken.

Nadat Sonsbeeck er voor Hemelvaart al mee begon, is het vanaf vandaag ook bij Wolfslaar eindelijk weer zo ver: kinderen kunnen er recreatief komen zwemmen wanneer het mooi weer is. Dat betekent dat het zwembad twee belangrijke doelgroepen weer kan bedienen. Want sinds maandag kunnen ook de actieve zwemliefhebbers weer baantjes komen trekken, mits zij reserveren. Alleen tieners vallen nu buiten de boot. Waar er normaal bij mooi weer veel groepjes tieners langs het zwembad zijn te vinden, moeten deze nu nog steeds thuisblijven. Door de coronaregels is recreatief zwemmen voor hen nog niet toegestaan.

Recreatief zwemmen

Om recreatief te komen zwemmen hoeven kinderen niet te reserveren. Wel moeten kinderen begeleid wordt door een volwassene. Deze ouders mogen niet het bad in en moeten dus aan de kant blijven. Ook moeten de ouders 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Het zwembad is geopend voor recreatief zwemmen op maandag, dinsdag en donderdag van 14:30 tot 16:30 uur. Op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag is het bad open van 12:30 uur tot 16:30 uur. Het wedstrijdbad inclusief de springplanken zijn toegankelijk tijdens deze uren.

Het recreatief zwemmen is alleen bij mooi weer. "We hanteren vanaf 21 graden en zon. In de ochtend voor 10uur geven we aan of het zwembad open gaat voor recreatief zwemmen die dag. Dit gaat gebeuren via website en facebook."

Wie ouder is dan 12 en baantjes wil komen trekken, moet reserveren. Dat kan telefonisch via 076 565 3710.