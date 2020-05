Jaarlijkse DJ wedstrijd voor jong Bredaas talent gaat vanavond 'gewoon' door

BREDA - Talentenwedstrijd Battle of the DJ's Breda gaat dit jaar 'gewoon' door. Maar wel met aanpassingen. Dit keer nemen de dj's het online tegen elkaar op.

De afgelopen weken is de organisatie van het HBO Intro Festival Breda druk bezig geweest met de dj-werving, de selectie van de talenten en de voorbereidingen voor de livestream. Uit de vele aanmeldingen is een selectie gemaakt van acht talenten: DJ Rubio, Ïmperch, Stef da Luca, Oricho, DJ Ianzwaardski, Jayvo, Daan Huis en Samuel Dictus.

Juryprijs

Gedurende de livestream strijden de acht opkomende talenten om de juryprijs: draaien op het INTRO FESTIVAL @Home dat 3 september plaatsvindt. Dit festival wordt eveneens online georganiseerd voor alle studenten van Avans Hogeschool en Breda University of Applied Sciences. Meer informatie over het INTRO FESTIVAL @Home volgt.

Publieksprijs

Naast de juryprijs kan ook het publiek stemmen op zijn of haar favoriete dj. Dit kan via de chat. De winnaar van de publieksprijs krijgt de gelegenheid om te draaien op één van de events van Studance.