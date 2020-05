Pool (34) aangehouden na mislukte overval op tankstation aan Kruisweide

BREDA - De politie heeft dinsdagavond een 34-jarige Pool aangehouden na een mislukte overval op een tankstation aan de Kruisweide. De man had een mes bij zich.

De verdachte zou omstreeks 16.30 uur het tankstation aan de Kruisweide zijn binnen gegaan. Hij vroeg daar om onder andere sigaretten. Nadat de medewerker deze sigaretten had gepakt, haalde de man een mes tevoorschijn. Hij riep daarbij: 'Dit is een overval'.