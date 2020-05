Gemeente gaat Bredase binnenstad 'koeler' maken

BREDA - De gemeente Breda gaat de binnenstad koeler maken. Dat wil zeggen dat er op meerdere plaatsen in de stad punten komen waar Bredanaars verkoeling kunnen zoeken.

De temperaturen zijn weer aan het stijgen. En dat betekent dat veel mensen verkoeling proberen te zoeken. Dit doen zij vaak bij onder andere de Asterdplas en de Galderse Meren. "Maar deze locaties zijn in verband met de Corona-regels niet onbeperkt beschikbaar", legt de gemeente uit. "Daarom gaat de gemeente meer 'koele plekken' in de stad creëren. Zo zorgen we voor meer keuze én meer ruimte voor iedereen die erop uit wil." Zo wordt het fontein op Kasteelplein vanaf vandaag weer aangezet.

Bomen en waterspeelplekken

"Omdat we door klimaatverandering steeds meer te maken krijgen met (extreem) warme periodes, wordt een aantal plekken in de stad koeler gemaakt of wordt er schaduw gecreëerd", aldus de gemeente. "Langs de singels worden komende jaren extra bomen geplant en verschillende pleinen krijgen een groenere inrichting. Ook op de Markt in Prinsenbeek en op het vernieuwde en vergroende Nelson Mandelaplein komen waterspeelplekken." Verkoeling kan ook gevonden worden bij één van de watertappunten in de stad.

Cooltowns

Ook doet de gemeente momenteel onderzoek binnen het Europese project 'Cooltowns' naar hoe de Bredase binnenstad hittebestendig kan worden gemaakt. "Dit kan bijvoorbeeld door groene kades langs de Nieuwe Mark."



Gratis drinkwater halen kan aan de Belcrumzijde. - Foto: Wesley van der Linde/GroenNieuws.nl