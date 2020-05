Goed nieuws: Sportscholen en sauna's mogen tóch eerder open

BERGEN OP ZOOM - Sportscholen en sauna's mogen vanaf 1 juli de deuren weer openen, mits de ontwikkelingen rondom het coronavirus dit toelaten. Dat heeft Mark Rutte woensdag aan het begin van de avond bekendgemaakt. Woensdagmiddag was er wederom een crisisberaad binnen het kabinet, waarbij gesproken werd over het openen van de sportscholen en sauna's, de vakantieperiode en de versoepelingen van 1 juni.

Eerder maakte Mark Rutte een zogenaamde routekaart bekend met op welke datum welke sectoren weer open zouden kunnen. Daarin stond dat sportscholen op 1 september pas hun deuren mochten openen en dat kon op veel weerstand rekenen. Vandaag werd dan ook, via een videoverbinding, een online petitie overhandigd die door ruim 121.000 mensen is ondertekend. Maar, zij krijgen vandaag dus goed nieuws want sportscholen en sauna's, maar ook sportkantines, verenigingskantines en casino's mogen vanaf 1 juli de deuren weer openen. "Maar, er gelden wel strakke adviezen vanuit het Outbreak Management Team voor deze sectoren", stelt Rutte.

Vakanties

De minister president blikte ook meteen vooruit op de vakantieperiode. "Daar hebben we vandaag over gesproken en dat gaan we ook volgende week weer doen, maar er zijn een paar dingen die ik daar nu al over kan zeggen: Als het gaat om op vakantie gaan in Nederland, roepen we iedereen die niet afhankelijk is van de schoolvakanties op om zijn vakantie uit te stellen." Ga je wel op vakantie, dan gelden ook de gedragsregels. Dus heb je klachten? Blijf dan in je hotelkamer of stacaravan. "We moeten zorgen dat eventuele vakanties niet zorgen voor een risico op verspreiding." Over vakanties in het buitenland kon Rutte nog weinig zeggen, omdat daar per land verschillend mee om wordt gegaan. "Maar wil je naar het buitenland? Ga dan alleen naar landen waar de risico's vergelijkbaar zijn met de risico's in Nederland en houdt je ook daar aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Houd afstand, vermijd drukte en was je handen."

Waarschuwing

Rutte sloot af met een waarschuwing. "Dit pakket met versoepelingen voor 1 juli kan alleen doorgaan als we het coronavirus onder controle kunnen houden." Meerdere keren benadrukte Rutte dan ook hoe belangrijk het is om thuis te blijven als je klachten hebt, te niezen in je ellebogen, je handen 'stuk' te wassen en papieren tissues te gebruiken. "Maandag, 1 juni, is een spannend moment met een forse verruiming van de intelligente lockdown", stelde Rutte. Niet alleen de terrassen gaan weer open, maar ook musea, bioscopen, theaters en middelbare scholen. "Heel belangrijk hierbij is: houd je aan de regels! Houd die 1,5 meter afstand, want die geldt voor iedereen, behalve als je tot één huishouden behoort."

"Waarom is dat zo belangrijk? Als we dit goed doen, dan is de kans groot dat we het virus onder controle houden en dat we dus ook het pakket van 1 juli kunnen doorvoeren. Doen we het niet? Dan volgen er geen verruimingen op 1 juli of in het ergste geval juist weer aanscherping van de regels. Als we op een verstandige manier omgaan met de regels, dan is de kans het grootst dat het goed gaat op 1 juli."