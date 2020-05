In protestmars door de stad: ruim honderd Bredanaars in een stoet naar het stadhuis

BREDA - Ruim honderd Bredanaars zijn vanavond in een protestmars naar het stadhuis gelopen. Het zijn inwoners van de wijk Zandberg die het niet eens zijn met het plan om betaald parkeren in te voeren in de wijk. Zij overhandigden ruim 900 handtekeningen aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Op anderhalve meter afstand van elkaar trok er vanavond een protestmars van ruim honderd Bredanaars door de stad. Vanaf de grote rotonde met kastanjes in de Baronielaan liep de stoet om 18.45 uur naar het stadhuis. Daar overhandigden zij ruim 900 handtekeningen aan de gemeenteraad. Het zijn handtekeningen van Bredanaars die het oneens zijn met het plan van de gemeente om betaald parkeren in te voeren in de wijk Zandberg.

De actie is een noodkreet van de buurtbewoners. Er is al langere tijd een felle discussie gaande rond het plan van de gemeente om betaald parkeren in te voeren in de wijk. Die maatregel zou de parkeerdruk in de wijk fors moeten verlagen. Maar bewoners zien dat niet zitten. Zij geloven niet dat de maatregel het probleem oplost. Bovendien zijn ze bang dat het juist voor nieuwe problemen zorgt, omdat er te weinig vergunningen zullen worden afgegeven. Ook zijn de bewoners bang dat de maatregel negatief is voor de waarde van de woningen. Zij vinden het besluit om betaald parkeren in te voeren in de wijk ondemocratisch.

Vanavond staat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad.