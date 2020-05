Daan (27) vermist in Breda, voor het laatste gezien bij Muiderslotstraat

BREDA - De politie is op zoek naar de vermiste Daan Thijssen. Daan is 27 jaar en is woensdag voor het laatste gezien bij de Muiderslotstraat.

Daan Thijssen is sinds woensdag 27 mei vermist. Hij werd het laatste gezien bij de Muiderslotstraat in de IJpelaar. Diezelfde dag zette de politie zijn vermissing online.

Daan draagt een wit t-shirt met zwarte opdruk, een beige korte broek en donkerkleurige sneakers. Ook heeft hij een donkere rugzak bij zich. Daan heeft halflang zwart/ bruin haar en blauwe ogen.

Heb je informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070

Naam: Daan Thijssen Geboortedatum: 18-10-1992 Huidige leeftijd: 27 Lengte: 170 cm Haarkleur: Bruin/zwart, half lang Oogkleur: Blauw Geslacht: Man