Weerbericht Breda: 'Pinksterweekend wordt zomers met temperaturen tot 26 graden'



BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 29 mei en de komende dag.





Een krachtig hogedrukgebied ligt boven de Noordzee. Het bepaalt ons weer in gunstige zin. De hogedrukgebieden weten sinds half maart van geen wijken waardoor het recordzonnig is en extreem droog.



Verwachting voor vrijdag 29 mei 2020

Het wordt eentonig, maar vrijdag is het opnieuw zonnig en droog. De wind waait met gemiddeld 3 Beaufort uit het noordoosten. Maximumtemperaturen komen met 24 graden iets hoger uit als op donderdag,



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag

De maximumtemperaturen lopen nog iets verder op naar 25 tot 26 graden.Verder weinig verandering. Zonnig en droog met een matige oostenwind.



Zondag, Pinksteren

De temperatuur doet weer een klein stapje terug naar 24 graden. Verder opnieuw zonnig en droog met een matige noordoostenwind.





Zo was het weer gisteren (woensdag 27 mei 2020)

Maximumtemperatuur 24,1 graden

Minimumtemperatuur 11,0 graden

Neerslag droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld donderdag 28 mei 2020 om 14:00 uur