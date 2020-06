Mondkapje nodig? Bij het Naaiatelier maken ze stijlvolle exemplaren die matchen met je zwembroek

BREDA - Vanaf vandaag zijn mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer. Wie nog op zoek is naar een exemplaar, kan op veel plekken terecht. Maar op weinig plekken zijn de mondkapjes zo Bredaas én stijlvol als bij Goldfin. Het bedrijf dat luxe zwembroeken ontwikkelt, produceert nu ook mondkapjes. Die worden gemaakt bij het Naaiatelier, een sociale onderneming die onderdeel is van Ons Label.

Toen in de afgelopen weken in steeds meer omringende landen mondkapjes verplicht werden, werd het voor Lieke Kranendonk en Alexander Chevalier van Goldfin al snel duidelijk: de vraag naar mondkapjes is gigantisch. En als we niet uitkijken, zorgt het zelfs voor een groot tekort. Reden voor het tweetal om een nieuw project op te starten en zelf mondkapjes te gaan produceren. "Wij maken met Goldfin luxe, stijlvolle zwembroeken. Die produceren we in Portugal. Daar hadden we nog wat 'deadstock' stoffen liggen. Dat is materiaal dat we nog niet gebruikt hebben voor onze zwembroeken. Die stof hebben we over laten brengen naar Breda, zodat we er hier mondkapjes van kunnen maken", legt Kranendonk uit.

Het naaiatelier

Omdat Kranendonk met Goldfin normaal gesproken niet in Nederland produceert, moest ze hier op zoek naar een nieuwe plek om de mondkapjes te laten maken. Die plek vond ze bij het Naaiatelier. "Ik had al vaker van het Naaiatelier gehoord en ik vind het een prachtig initiatief. Ik vind het heel fijn dat we het atelier kunnen steunen door onze mondkapjes daar te laten maken." Bovendien zitten er wel meer voordelen al iets dichtbij produceren, ontdekte Kranendonk. "Ideaal is dat. Je kunt veel makkelijker aanpassingen doorvoeren. Ik zou graag in de toekomst meer producten hier in de stad laten maken."

Met de inzet van het Naaiatelier worden er nu honderden, stijlvolle mondkapjes gemaakt in Breda. En wie een zwemshort van Goldfin heeft, kan dus matchen met zijn mondkapje want het is precies dezelfde stof. "We hebben er ook heel stijlvolle foto's van laten maken. Want een mondkapje hoort straks eigenlijk gewoon een beetje bij je outfit, en sowieso bij je reisbenodigdheden. Zonder kom je het vliegtuig, de trein of de bus niet meer in."

Doneren

De mondkapjes zijn te koop op de site van Goldfin, en krijg je gratis bij een aankoop van een zwemshort. En voor ieder mondkapje dat wordt verkocht, wordt er ook één gedoneerd door het bedrijf. Zo hebben al drie Bredase basisscholen een pakket ontvangen. "Ik heb heel veel respect voor de leraren die voor de klas staan in deze tijd. Zij moeten gewoon doorgaan. Net als bijvoorbeeld mantelzorgers. Daarom wilde ik de verkoop van onze mondkapjes graag koppelen aan een doneeractie. En de scholen waren er enorm blij mee, dus dat is super."

De niet-medische mondkapjes van Goldfin zijn online te koop. Ze zijn wasbaar op 90 graden, herbruikbaar én natuurlijk sneldrogend. Net als zwembroeken.

Over het Naaiatelier

Het Naaiatelier aan de Boschstraat is een onderdeel van Ons Label. Het Naaiatelier is een bijzondere coöperatie. Het is een plek in Breda waar mensen hun talenten kunnen (her)ontdekken. Het Naaiatelier biedt leer- en werkplekken aan een kleurrijke mix van medewerkers. Nieuwkomers, (her)starters en stagiaires vinden hun weg bij Het Naaiatelier. Wil je meer weten over de werkwijze? Check onslabelbreda.nl



De mondkapjes van Goldfin - Foto: Chantal van de Giesen-de Kroon